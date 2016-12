REPLAY - Écoutez ou réécoutez On refait les courses de Bernard Glass pour le quinté du vendredi 23 décembre à Vincennes.

Le 18, Voice Dream

Le 5, Radysin America

Le 1, Beverly Boulevard

Le 3, Aurore de Chloée

Le 2, Soho

Le 10, After River

Le 17, Une de Villetot

Le 9, Athena des Ravaux

Le bon favori

Le numéro 18, Voice Dream, cote entre 7 et 8/1. Une des 2 Souloy et la plus riche du lot. Elle est en forme et plus spéculative que l'autre. Essayons.