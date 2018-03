Prix Carling - 28/04 : la dernière minute de Bernard Glass

publié le 28/04/2016 à 06:49

Le 1 : Game Theory

Le 7 : Nayfah

Le 5 : Shanawest

Le 17 : Polkarena

Le 13 : Raison d'Étre

Le 9 : Kathinka

Le 3 : Kayenne

Le 6 : Falcolina

La dernière minute

Le 5, Shanawest, cote entre 14 et 16/1. Un outsider tentant car elle fait bien la fibrée. Quinté du 28 avril à Chantilly : Les courses ont lieu ce jeudi 28 Avril à Chantilly. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Carling. 3e course. Départ vers 13h47. Non partante le 10 Rosie Blush et le 4 Aliochka. Un quinté au féminin avec une course de référence disputée sur le même hippodrome mais sur le gazon alors que cette fois c'est sur la Psf. Mes 3 favorites me paraissent incontournables.