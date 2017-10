Quinté + : les favoris du Prix des Equidays

publié le 17/10/2017 à 06:27

16 chevaux seront, à 13h47, au départ du quinté de ce mardi 17 octobre à l’hippodrome de Deauville pour le Prix des Equidays. La course se déroule sur une distance de 1.900 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



N°7 STAR SUN

N°2 TIME SHANAKILL

N°3 RUBENS

N°1 NICE TO SEE YOU

N°8 MOTABAARY

N°4 VEAKALTO

N°16 HAWWA

N°5 SKATERS WALTZ

Le bon favori

Le N°7 STAR SUN - Starsun le N°7 ne gagne pas souvent, mais il est régulier dans cette catégorie pour les places. Bien engagé et associé à Christian Demuro, qui le connaît parfaitement, c'est une bonne priorité.