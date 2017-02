publié le 17/02/2017 à 20:03

RTL et le monde de l'hippisme sont en deuil. Jérôme Bernardet est décédé après des mois de combat contre la maladie. L'information a été annoncée vendredi 17 février. Depuis 1984, il faisait partager sa passion pour les chevaux et les courses à l'antenne et sur le site On refait les courses avec Bernard Glass. Nos condoléances les plus sincères vont à sa famille et ses proches. ll était marié et avait trois enfants.



Fils d'une autre illustre voix de la station de la rue Bayard, Maurice Bernardet (1921-2008), il a toujours baigné dans l'univers des courses hippiques. Tout jeune, il accompagnait son père sur les hippodromes. Adolescent, il ne manquait pas une réunion dominicale. Yves Saint-Martin, Freddy Head et autres Jean-René Gougeon le faisaient rêver. Il ne pouvait embrasser d'autre carrière que celle de journaliste hippique. Après avoir fait ses classes et gravi les échelons, il allait devenir le chef des Informations du journal Week-End. Reconnu par ses pairs et l'ensemble des acteurs du monde des courses, il a obtenu trois prix littéraires pour ses articles, ses nouvelles ou ses reportages exclusifs. Ses pronostics lui ont permis de décrocher plusieurs récompenses, dont celle de Champion de France.