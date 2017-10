Quinté + : la dernière minute du Prix de Pomarez

publié le 23/10/2017 à 06:42

18 chevaux seront, à 13h47, au départ du quinté de ce lundi 23 octobre à l’hippodrome d'Enghien pour le Prix de Pomarez. La course se déroule sur une distance de 2.875 mètres. Le montant de la tirelire est de un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 8 : Beau retour Piya

Cote entre 9 et 10/1.

Il s'élance en tête et reste sur trois succès. Mais il débute sur la piste. Essayons.

Le 18 : All Feeling

Cote entre 11 et 13/1.

Le plus riche et il arrive avec de la fraîcheur.



Le 17 : Vertignous

Cote entre 14 et 15/1.

Ma dernière minute. Il a bien fini la dernière fois et la distance plus longue va l'avantager.



Le 15 : Vivien Peo

Cote entre 12 et 13/1.

La ligne du précédent.



Le 13 : Avocat des Loyaux

Cote entre 10 et 12/1.

Matthieu Abrivard est chaud mais je ne le vois que placé.



Le 5 : Balfour

Cote entre 8 et 10/1.

L'inconnu de la course, qui a des perfs en Suède mais son entourage n'est pas trop en forme, lui.



Le 11 : Vivien

Cote entre 20 et 22/1.

Un outsider très possible.

