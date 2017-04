Arthur Guérin Boëri, l'apnée comme mode de vie

publié le 21/04/2017 à 20:43

Champion du monde en titre d'apnée dynamique, Arthur Guérin Boëri raconte sa discipline dans un livre intitulé "Le bien-être sous l'eau", dans lequel il considère cette pratique comme quelque chose qui dépasse le simple cadre du sport. Avec un record en piscine à 300 mètres, il s'est spécialisé dans ce type d'apnée qui peut se pratiquer avec ou sans palmes.



Il nous confie qu'il a toujours "adoré être dans l'eau", comme le confirme aujourd'hui parfaitement son record d'apnée statique, impressionnant, à 7 minutes et 30 secondes. Ses caractéristiques physiologiques sont remarquables, avec une capacité pulmonaire de 12 litres, contre 6 litres pour une personne moyenne, et un rythme cardiaque qui descend à 28 pulsations par minute en phase d'apnée.



"Il y a une part de prédispositions génétiques", déclare-t-il, ajoutant que le mental reste la chose la plus importante et qu'il s'agit surtout de travail et d'habitude. Il faut selon lui "dépasser ce réflexe de survie primaire qu'est la ventilation". S'il a un entraîneur pour l'aspect physique et un autre pour l'apnée, il révèle ne pas avoir de coach mental, la pratique de l'apnée étant "une gymnastique mentale en soi" d'après lui.



Selon Arthur Guérin Boëri, "tout le monde peut y arriver et trouver son compte". Il insiste également sur le fait que c'est un sport "qui se développe énormément" et qui compte près de 20.000 pratiquants.