publié le 05/04/2017 à 11:20

Applaudi par les critiques et le public, "Vaiana, la légende du bout du monde" fait son grand retour à l'occasion de sa sortie en Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD.



Cerise Calixte et Anthony Kavanagh prêtent leurs voix aux deux personnages principaux pour le plus grand plaisir des spectateurs. Pour celles et ceux qui n'imaginent pas un film Disney sans les chansons qui ont fait la renommée du studio, ne vous en faites pas, "Vaiana, la légende du bout du monde" est rythmé de mélodies entraînantes.

