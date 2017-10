The Illusionists 2.0 : soyez témoins de l'impossible

publié le 17/10/2017 à 14:28

Ovationnés aux Folies Bergère à Paris en 2016, The Illusionists reviennent avec un nouveau spectacle et des numéros inédits.



Luis de Matos Le Maître Magicien, l’un des magiciens les plus respectés au monde accueille sur scène James More Le Maître de L’Artifice, Yu Ho-Jin Le Virtuose, Enzo L’Insaisissable, spécialiste de la grande illusion, Leonardo Bruno L’Alchimiste, Andrew Basso Le Roi de L’Evasion, et Gus Le Manipulateur, la révélation française du moment.

Le spectacle mêlant grande illusion, humour, musique, danse, poésie et effets spéciaux, sera au Palais des Congrès de Paris du 22 au 28 décembre 2017 puis en tournée dans toute la France du 27 février au 29 avril 2018.



