Ce pourrait bien être Noël avant l'heure pour les fans Marvel. Selon de nombreux médias américains, la date de diffusion de la toute première bande-annonce d'Avengers : Infinity War est sur le point d'être arrêtée. Elle a déjà été diffusée devant une assemblée de chanceux et chanceuses lors du Comic Con de San Diego et la convention Disney D23 en juillet dernier.



De nombreuses images prises sur le vif ont ensuite été diffusées, tout comme la description de la vidéo. Mais, Marvel n'a pas tenu à montrer le trailer au grand public pour autant.

Depuis quelques semaines, les rumeurs s'intensifient autour de deux dates potentielles pour le trailer d'Avengers : Infinity War, qui correspondraient à deux événements majeurs pour Disney et Marvel, puisque l'entreprise aux oreilles de Mickey est propriétaire de la Maison des Idées. Préparez vos calendriers.

Le 4 ou 15 décembre

Selon Jeremy Conrad, ancien journaliste du média IGN et spécialiste des sujets Disney et Star Wars, la vidéo pourrait être dévoilée "début décembre" et plus précisément le 4, comme il l'a confirmé à un internaute. Le 15 décembre est aussi évoqué, jour de la sortie de Star Wars 8 aux États-Unis. On a tendance à pencher pour la deuxième date, pusiqu'on se doute que Disney aimerait diffuser une bande-annonce aussi attendue le jour de la sortie du film le plus attendu de l'année.

Looks like the early December #InfinityWar trailer date is confirmed. — Jeremy Conrad (@ManaByte) 16 novembre 2017

Selon d'autres rumeurs, le trailer pourrait être dévoilé dans l'une des scènes post-génériques de Black Panther, dont la sortie américaine est fixée au 14 février 2018. Après tout, Black Panther sera l'un des derniers films Marvel au cinéma avant la sortie d'Avengers : Infinity War (avril 2018).



Dans tous les cas, la Maison des Idées, fait entorse à son "calendrier" des bandes-annonces puisque les deux trailers d'Avengers (2012) et Avengers 2 : L’Ère d'Ultron avaient été diffusés en octobre, soit six mois avant la sortie des films. Les fans vont donc devoir s'armer de patience et compter les jours.