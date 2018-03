publié le 31/08/2016 à 19:02

Sting n'est pas prêt de raccrocher sa basse. Le musicien britannique fait son grand retour mercredi 31 août avec I Can't Stop Thinking About You, premier extrait pop rock de son 12e album studio, 57th & 9th. Après avoir sorti un disque classique Songs From the Labyrinth (2006) et un album concept, The Last Ship (2013), qui a donné lieu un spectacle à Broadway, l'ex-chanteur de The Police revient à un son plus direct, résolument rock, qui rappelle les plus grands tubes de sa carrière.



I Can't Stop Thinking About You est donc le premier single du nouvel album de Sting qui sortira le 11 novembre prochain. Seuls quatre mois ont été nécessaires pour mettre en boîte l'intégralité de 57th & 9th. Le titre est une référence à une intersection de New York que l'artiste traversait tous les jours pour se rendre au studio d'enregistrement. Le teaser officiel de l'album montre quelques images des séances de travail.

Sting a révélé que 57th & 9th est influencé entre autres par les disparitions récentes de plusieurs rock stars, ainsi que par l'urgence du réchauffement climatique. Une chanson intitulée 50.000 est dédiée à David Bowie, Lemmy Kilmister, le leader de Motörhead, ainsi qu'à son ami, l'acteur Alan Rickman, connu pour avoir notamment incarné au cinéma le personnage du professeur Rogue dans la saga Harry Potter.



> Sting. 57th & 9th. New album out November 11. Date : 31/08/2016

Voici la pochette du nouvel album, 57th & 9th :

Le visuel du nouvel album de Sting