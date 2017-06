publié le 21/06/2017 à 12:19

Pour la Fête de la musique, Daft Punk et Parcels ont fait une belle surprise à leurs fans. Le duo français emblématique de la scène électro co-produit un nouveau titre idéal pour la saison estivale : Overnight. Après avoir collaboré avec The Weeknd pour I Feel It Coming, Daft Punk travaille cette fois-ci avec Parcels, groupe de cinq australiens, présents lors de l'édition 2017 de We Love Green.



Le morceau qui mélange les accents groovy et funky, comme sur le précédent album des Daft Punk : Random Access Memories, a été composé au "printemps dernier dans un studio parisien", rapporte Parcels à NME.

Overnight a donc ce qu'il faut séduire un large public et envahir de nombreuses ondes pendant l'été. Un titre qui peut faire oublier un temps la canicule qui sévit dans toute la France en nous faisant rêver de plages et de mer fraîche.