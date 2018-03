VIDÉO - Anthony Kavanagh et Jane Constance sont dans "Laissez-vous tenter"

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Cerise Calixte et Anthony Kavanagh, les voix françaises de "Vaiana"

Jane Constance a remporté "The Voice Kids" en 2015

Rencontre avec Jane Constance, gagnante aveugle de The Voice Kids, qui sort son premier album, À travers vos yeux. Julie Zenatti présente quant à elle son nouveau projet, Méditerranéennes.

article

7786011298

VIDÉO - Anthony Kavanagh et Jane Constance sont dans "Laissez-vous tenter"

VIDÉO - Anthony Kavanagh et Jane Constance sont dans "Laissez-vous tenter"

REPLAY - Au menu du 28 novembre : Anthony Kavanagh et Cerise Calixte, voix françaises de "Vaiana", Jane Constance, gagnante de "The Voice Kids" et l'Eurovision 2017.

http://www.rtl.fr/culture/musique/video-anthony-kavanagh-et-jane-constance-sont-dans-laissez-vous-tenter-7786011298

http://media.rtl.fr/cache/JY9UJpG4DjislWSyolU1xg/330v220-2/online/image/2016/1111/7785723654_l-equipe-de-laissez-vous-tenter.jpg