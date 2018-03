publié le 30/08/2016 à 09:52

À l’occasion de la soirée de gala du début de l’US Open, Phil Collins a fait son grand retour lundi 29 août. Quatorze ans après son dernier album, six ans après sa dernière apparition majeure sur scène et cinq ans après sa retraite, de gros problèmes de santé et alors qu’il s’apprête à sortir un album compilation le 14 octobre, le premier en 16 ans et une autobiographie, Not Dead Yet le 25 octobre aux États-Unis et au Canada.



Dès les premières notes de In the Air Tonight, le tube qui a lancé sa carrière solo, c'était il y a 35 ans, le grand Phil Collins est bien là, accroché à son micro. Une certaine émotion s'est faite ressentir dans le stade car les fans pensaient ne plus jamais entendre sa voix et le voir ainsi sur scène... Lui qui a traversé de grands moments de solitude, et alors qu'il a confié s'être senti "presque mourir", l'entendre interpréter Easy Lover, c'était un peu comme une résurrection.

