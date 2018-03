Maxime Le Forestier et Louis Chedid dans le duel Stop ou Encore

publié le 29/05/2016 à 11:00

C'est l'heure de voter pour vos Stop ou Encore du dimanche !



Cette semaine, Vincent Perrot vous offre la possibilité de choisir entre : Maxime Le Forestier et Louis Chedid. Ces deux artistes à la fois auteurs-compositeurs-interprètes issus de la même génération ont fait et font toujours les beaux jours de la chanson française.



Alors ? Vous êtes plutôt Né quelque part de Maxime Le Forestier ou On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime de Louis Chedid ?

À vous de voter !

Le fonctionnement du Stop ou Encore des auditeurs

Avec la nouvelle formule, les votes sont clos le dimanche à 11h00, et les "Stop ou Encore" vainqueurs vous sont proposés dans la foulée par Vincent Perrot !

Une autre série Stop ou Encore est alors mise en ligne et soumise de nouveau à votre choix.



Maxime Le Forestier vs Louis Chedid : quel artiste préférez-vous ? Maxime Le Forestier

Louis Chedid