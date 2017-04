The Chainsmokers - It Won't Kill Ya (Audio) ft. Louane

publié le 07/04/2017 à 12:39

De The Voice au marché musical américain, plus rien n'arrête Louane. La jeune chanteuse de 19 ans, découverte dans la saison 2 du télé-crochet de TF1, vient de dévoiler un nouveau titre. Elle chante, en anglais, sur le nouvel album du groupe The Chainsmokers. Les Américains ont sorti leur premier disque ce vendredi 7 avril Memories...Do Not Open.



Louane y interprète le titre It Won't Kill Ya ("ça ne te tuera pas", en français). Elle vient colorier le morceau et adoucir les basses avec sa voix charmante. Elle y glisse quelques mots en français, tels que "Mon amour". Celle qui a reçu un César pour son rôle dans La Famille bélier a posté le lien iTunes du morceau pour prévenir ses fans de ce nouveau titre.

Elle serait également dans un nouveau projet au cinéma. Sur Instagram, la jeune femme a posté des photos d'elle avec l'actrice Marina Foïs et ce commentaire : "Aujourd'hui c’est travail en famille". Jouera-t-elle bientôt la fille de l'ancienne Robin des Bois ?

Aujourd'hui c'est travail en famille @marinafois coucou @ericlartigau Une publication partagée par Louane ¿ (@louane) le 4 Avril 2017 à 2h04 PDT

Le duo américain The Chainsmokers est habitué des featurings avec d'autres artistes. Outre Louane, ils ont aussi enregistré des titres avec Emily Warren ou encore Coldplay pour Something Just Like This.