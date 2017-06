Les Stones et Phil Collins dans 100% Live

publié le 18/06/2017 à 16:01

Nouveauté, un partenariat avec Info Concert qui publie un top 50 des concerts qui provoquent le plus d'intérêts sur leur site. En tête le mois dernier, sans vraiment être surprenant, les Rolling Stones.

Bientôt l'un des événements live de l'année, le Festival Solidays qui se tient du 23 au 25 juin à l'hippodrome de Longchamp dans le Bois de Boulogne, 80 concerts contre le Sida. Des concerts variés pour faire la fête pour une bonne cause.

Toujours Les Vieilles Canailles, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc qui ont commencé leur tournée avec RTL 10 juin au 5 juillet, c'est un évènement à ne pas rater !









Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

TOP LIVE 50 artistes Infoconcert Mai 2017

The Rolling Stones - (I can't get no) Satisfaction(Live flashponit 1991)



Vianney - Je m'en vais (Live grand studio 26/11/2016)

Infoconcert

SOLIDAYS 23 au 25 juin

BOULEVARD DES AIRS - Bruxelles (Live grand studio 21/05/2016)

COCOON - I can't wait (Live grand studio 24/09/2016)

IMANY - Don't be so shy (Live grand studio 03/09/2016)

Programme et billeterie Solidays

Sur scène cette semaine

Phil COLLINS - Something happened on the way to heaven ( live )

JAIN - Come (Live grand studio 06/02/2016)

Les VIELLES CANAILLES - Vieille canaille

TELEPHONE - Un peu de ton amour



LES GRANDS ALBUMS LIVE : Alain Bashung Dimanche à l' Élysée

Alain BASHUNG - La nuit je mens

> ALAIN BASHUNG - La Nuit je mens.avi

Le live préféré d'Isabelle Boulay et Patricia Petitbon

Le live préféré de ; Isabelle Boulay

Etta JAMES - I just want to make love to you (Live from San Francisco 03/1981)

Le live préféré de ; Patricia Petitbon

Bjork - Joga (Live for "Later with Jools Holland" 29/11/1997)

> Björk - Jóga

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.