Les Rolling Stones à la U Arena et dans 100% Live

publié le 22/10/2017 à 16:00

Le groupe de rock britannique sur la scène de la U Arena à Nanterre le 19 octobre 2017. Crédits : Béranger Tillard | Date : 20/10/2017
Le groupe Cage The Elephant s'est chargé de chauffer la salle en première partie de concert. Crédits : Béranger Tillard | Date :
Le chanteur Mick Jagger Crédits : Béranger Tillard | Date :
Le guitariste Keith Richards Crédits : Béranger Tillard | Date :
Le guitariste Ronnie Wood Crédits : Béranger Tillard | Date :
37.653 spectateurs étaient présents pour voir le groupe quinquagénaire. Crédits : Béranger Tillard | Date :
Concert des Rolling Stones 19 octobre 2017 Crédits : Eric JeanJean | Date :
Concert des Rolling Stones 19 octobre 2017 Crédits : Eric JeanJean | Date :

Les Rolling Stones ont donné leur premier concert jeudi, ils sont encore sur scène ce soir et mercredi prochain, le plus grand groupe de rock inaugurant une nouvelle salle de concert, c'est vraiment l'événement musical de l'année, avec RTL.











