À la Bonne Heure ! Natalie Dessay, Alain Chamfort et Georges Lang pour une Spéciale Musique en Fêtes

REPLAY - Écoutez ou réécoutez À la Bonne Heure ! du 21 Déc. 2016, une émission Spéciale Fêtes en Musique & Musique en Fête avec Natalie Dessay, Alain Chamfort et Georges Lang.

> L'intégrale : Georges Lang, Nathalie Dessay et Alain Chamfort Crédit Média : Stéphane Bern Télécharger

par Stéphane Bern , Germain Sastre publié le 21/12/2016 à 12:51

Après le succès des 3 compilations "La Collection", le coffret des "40 ans des Nocturnes" et les deux compilations "Beach Party", Georges Lang et RTL proposent "Christmas Georges Lang RTL", un coffret 4CD de perles de Noël.



De "White Christmas" par Bing Crosby à "Let it Snow !" de Dean Martin, en passant par "Silent Night" et "Blue Christmas" chantés par Elvis Presley, "Rocking around the Christmas tree" de Brenda Lee, ou d'un medley de Noël dans la voix de Tony Bennett, on retrouve 77 standards de Noël qui sont interprétés par les plus grands artistes anglo-saxons.

Depuis de nombreuses années, Georges Lang programme et anime les émissions thématiques de fin d'année sur RTL. Il accompagne des milliers d'auditeurs seuls ou en famille chaque 24 décembre dans la Veillée et Les Nocturnes de Noël. Ce luxueux coffret 4CD "Christmas" est le reflet fidèle de ses émissions, la compilation idéale pour illuminer vos fêtes de fin d'année.



Non content de rythmer votre veille de Noël, Georges Lang accompagnera aussi votre soirée de la Saint-Sylvestre sur RTL, de 22h à 1h du matin. Samedi 31 décembre, Georges présentera en direct l'émission "RTL sur son 31" et appellera sur leur lieu de réveillon les principales voix de RTL (dont Stéphane Bern) pour qu’elles vous souhaitent une bonne année et racontent rapidement où elles réveillonnent et comment.



Avec "Pictures of America", Natalie Dessay nous invite dans l’univers d’Edward Hopper.



Cet album regroupe les plus standards de jazz et de comédies musicales américaines de Leonard Bernstein, Duke Ellington, Herb Ellis, Lou Carter, Frank Sinatra, Marvin Fisher, Jack Segal, Burton Lane, Irving Berlin, Thelonious Monk… Chaque chanson est dans l’album associée à un tableau de Hopper.



En cerise sur le CD, la compositrice française Graciane Finzi a imaginé huit tableaux orchestraux inspirés de tableaux de Hoppper, sur lesquels se posent des textes du poète français Claude Esteban, récités par Natalie Dessay.

> Natalie Dessay - I'm a Fool to Want You

Un projet original - musical avant tout, mais aussi à la croisée de la peinture, de la littérature et du théâtre, qui se devait d’éclore sur scène. Après plusieurs dates en cette fin d’année, vous pourrez donc retrouver Natalie Dessay à la Gare du Midi à Biarritz le 5 février prochain.



Alain Chamfort se dévoile dans une anti-biographie musicale "Intime"



Le chanteur y livre ses mémoires d'un parcours riche de rencontres musicales, de Claude François à Jacques Dutronc, en passant par Serge Gainsbourg.

"J'ai eu la chance de collaborer avec Gainsbourg pendant quelques années. On a fait presque trois albums ensemble. Et puis sur le dernier il avait rencontré un gros public sur le tard, finalement, et il était pas prêt à ça. Pour faire face à son succès il s'alcoolisait de plus en plus et il a créé ce personnage de Gainsbarre avec toutes les provocations qui en découlaient. Ce n'est pas ce que je préférais en lui." Alain Chamfort Facebook Twitter Linkedin

Alain Chamfort a longtemps repoussé l'échéance, jugeant que son histoire ne puisse pas intéresser le public. Puis, il y a eu la rencontre avec un éditeur qui lui a proposé de publier une anti-biographie

"C'était une énigme pour moi. Une biographie c'est chronologique, on dévoile beaucoup de choses depuis sa naissance. Là on a trouvé un angle qui était de parler à travers des choix musicaux, mon itinéraire de musicien et on s'est vite aperçu que tout est lié." Alain Chamfort Facebook Twitter Linkedin

"Intime, anti-biographie musicale", Alain Chamfort. Editions du Cherche-Midi



A La Une dans la Hotte du Père Noël : la Sélection de jouets de Petit Papa Carmouze



Le Père Noel s’est rasé la barbe et il a pris les traits de Patrice Carmouze cette année… On ne sait pas s’il assure la livraison, mais il a géré la sélection. Première liste des jouets attendus sous le sapin !



Lego et Playmobil, vedettes de la liste au Père Noël ! Le Top 10 des jouets les plus plébiscités par les enfants pour Noël est tombé : les grands classiques, Lego et Playmobil, arrivent en tête. Les licences inspirées des mangas caracolent aussi, comme les Pokémon avec la Pokebox et la montre Yokaï Watch, qui arrivent respectivement en 4ème position et 5ème position.

En 3ème position, ce sont les tablettes et consoles high-tech qui séduisent le plus les enfants, sans oublier en numéro 10 LA nouveauté de cet hiver : le stylo 3D comme le 3D Brush ou 3Doodler Start pour dessiner en 3 dimensions.



Classement complet :

Source : La Grande Récré



1 Lego - Lego Star Wars, Lego Friends, Lego Technics pour les plus grands et Lego Nexo Knight (des chevaliers à collectionner : les garçons en raffolent !)

Lego Nexo knights

2 Playmobil

3 High Tech (tablettes/ console)

4 Pokemon - Pokebox de Noël

5 Yokai watch - Montre Yokai

Montre Yoakï Watch

6 Reine des neiges - Poupée qui chante - Elsa lumière du nord

7 Barbie

8 Star wars - Sabre tornade

9 Soy Luna - Patins à roulettes

10 High Tech - Stylo et Imprimantes 3D : le 3D Brush ou 3Doodler Start et

Imprimante Magic 3D Maker pour dessiner en 3 dimensions

Imprimante 3D Magic avec nos réalisations A La Bonne Heure

Dans l'équipe on fabriqué le pont de San Francisco et une tortue !



- Le "3D Brush" de Leonard :

3D Brush - Leonard

Autre tendance : LES JOUETS RETRO

Les Français sont nostalgiques des jouets de leur enfance. 75% des Français ont eu un jouet préféré qui les a marqués quand ils étaient enfants, indique une étude Opinion Way. Les marques ressoretnt donc les licences du passé comme :



- Sophie La Girafe chez Vulli pour les tout-petits : le "pouet pouet" original se décline sous plein de formes et a même sa version orientale avec le chameau "Al Thir le compagnon"

Coffret naissance Prestige Sophie la girafe - Vulli

- Le Télécran de Joustra : on dessine avec 2 mollettes une qui va de bas en haut, l’autre de gauche à droite. On secoue pour effacer. Un jouet qui a réveillé l'âme d'artiste d'Eric Dussart...

Télécran - Eric Dussart est retombé en enfance avec ce jouet !

- Les jouets Fisher Price : tourne-disque, téléviseur, "le fermier a dit" (une roue qui s’arrête sur un animal de la ferme et l’annonce) et surtout le "Petit Snoopy" : ce chien qu’on traînait avec une ficelle et qui remue la queue et les oreilles



- La licence "Sylvanian Families" qu’on a connu sous le nom des "Petits Malins" en France :

> Les petits malins - générique - 1987

Côté High Tech : Animation Studio de chez HUE pour créer vos propres films d’animation. Le kit d’animation image par image complet.

Hue - Animation Studio

L‘animation en 5 étapes simples

1. Mise en place. Installer le logiciel d’animation sur votre ordinateur et branchez la caméra.

2. Prenez des photos : une photo chaque fois que vous déplacez votre modèle.

3. Ajoutez du son. Enregistrez des effets sonores ou importez des pistes audio.

4. Modifiez des images. Ajoutez du texte et des effets spéciaux.

5. Lisez votre animation. Exportez votre animation et la partager sur YouTube.



- Cyber Robot de Clementoni : robot incroyable à monter soi-même, connecté en Bluetooth au smartphone avec 4 modes de jeu. Les enfants peuvent programmer les sons et effets lumineux, soit manuellement via la carte électronique du robot, soit via l’application Cyber Robot sur tablette et smartphone.



La vidéo du test de Patrice Carmouze en studio :

> A LA UNE SOUS LE SAPIN - Le test Jouets de Patrice Carmouze

- POWER QUEST chez Dujardin : course avec des gilets détecteurs de mouvement ! Vert : on fonce. Rouge : il faut rester immobile. Attention, seulement 3 vies. Sorte de 1, 2, 3 Soleil revisité et ultra-moderne. 35 euros

Power Quest - Dujardin

JEUX DE SOCIETE :

Patrice a retenu le "1, 2, 3 Prout !". Objectif : se débarrasser de ses cartes sans faire prouter Guster le coussin péteur. A tour de rôle, les joueurs jouent une carte avec un chiffre, et appuient le nombre de fois indiqué sur Guster : s'il proute, le joueur pioche une nouvelle carte.

1, 2, 3 Prout !

Prochaine sélection du Père Noël d'A La Bonne Heure vendredi.