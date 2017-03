Le nouveau Youn Sun Nah dans l'Heure du Jazz

publié le 26/03/2017 à 19:15

La chanteuse Youn Sun Nah est devenue une figure incontournable du jazz actuel et on attendait sa nouvelle production avec impatience. Elle s'était ressourcée chez elle en Corée, depuis plus d'un an et ça y est elle revient avec un nouvel album, enregistré à New York avec de très bons musiciens, proposant un univers complètement différent de ce qu'elle nous a proposé jusqu'à aujourd'hui. Il ne sortira q'en mai, c'est donc une avant-première dans l'émission de ce soir. Il y aura aussi une jolie réédition d'un album de Dexter Gordon dans la collection "Jazz in Paris". Un extrait du nouveau Diana Krall dans lequel elle reprend des standards du jazz, aujourd'hui "L.O.V.E" qui a été immortalisé par Nat King Cole. Et un nouvel album de Eric Bibb "Migration Blues" qui fait écho avec l'actualité Vous retrouverez quelques autres nouveautés dans cette émission.

Diana Krall

> Eric Bibb introduces Migration Blues (2017 release)

La programmation de l'Heure du jazz

Youn Sun Nah. « The Dawntreader »

Peter Bernstein « Cupcake »

Billy Childs. « Backwards Bop »

Diana Krall. « L.O.V.E. »

Dexter Gordon. « Broadway »

Tony Bennett. « They Don’t Believe Me »

Donald Byrd. « Requiem »

Laurent Coulondre. « Swingy Pencil »

Eric Bibb. « Migration Blues »



