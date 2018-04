"La 1ère Heure" de Bénabar

publié le 02/04/2018 à 01:01

Eric Jeanjean reçoit son meilleur ami, Bénabar. Ce dernier vient nous présenter son nouvel album "Le début de la suite" tout juste sorti . Il revient sur ses 20 ans de carrière, nous raconte sa vie d’artiste privilégié qui sait profiter de l’instant mais aussi sur son engagement auprès des Restos du coeur entre autres...et en profite pour donner un coup de griffe aux polémiques lancées par certains de ses confrères !





La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Bénabar.

Des confidences et complicité avec la journaliste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Bénabar

1- Bénabar : Le début de la suite

2- Sanseverino : Touche pas au Grizzly

3- Chaton : Poésies

4 -The Lumineers : Submarines

5- Alain Chamfort : Tout est pop

L'équipe de l'émission vous recommande Site officiel de Bénabar