Juliette fait sa Première Heure

Juliette promène ses lunettes et sa silhouette depuis un peu plus de trente ans sur les scènes de France. C'est une chanteuse à textes, les siens, qui sont portés haut par une voix puissante, une vraie chanteuse en somme pour celle qui annonce avec son nouvel album "J'aime pas la chanson". Elle sera le 12 avril prochain Salle Pleyel à Paris.

Je prends du temps pour utiliser les bons mots, ça me met en colère qu'on ne comprenne pas mes paroles...

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Juliette.Des confidences et complicité avec l'artiste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

J'aime pas la chanson Juliette

La playlist de Juliette

1- Juliette : Météo marine

2- Patti Smith : Gloria

3- Orchestre de la Suisse romande : Ravel : Pavane pour une infante défunte

4- Frank Zappa : Dancin’ fool

5- Juliette : A carreaux !



