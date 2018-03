Juliette est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 31/10/2016 à 11:00

A 54 ans, Juliette est un ovni dans le paysage musical française. En 1986, l'auteur-compositeur et interprète participe au Printemps de Bourges qui la révèle au grand public. 30 ans après, la chanteuse publie sa discographie en neuf albums studio, quatre albums live, un CD de raretés et un livret.



L'intégrale de Juliette en 14 CD (Polydor - Universal)

La personnalité plantureuse de Juliette et son répertoire tout en gouaille ont fini par s'imposer au sein d'une concurrence en jupe courte des nymphettes taillées sur un modèle standard. Son énergie en studio et sur scène est digne de ses inspiratrices et inspirateurs, Fréhel, Piaf, Brel, Brassens…



