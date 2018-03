Jeanfi Jeanssens fait sa Première Heure

publié le 05/03/2018 à 01:01



Il a d'abord fait rigoler les passagers, puis les spectateurs des cafés théâtres, puis les auditeurs des Grosses Têtes, et il est en passe de faire rigoler des millions de spectateurs au cinéma. Jeanfi Jeanssens est arrivé comme un ovni, ce qui s'applique assez bien à celui qui a fait de sa vie, dont ses années de stewart d'Air France, un spectacle hillarant, "JeanFi décolle"



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée :promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est JeanFi Jeanssens qui nous emmène dans son univers.

JeanFi décolle, actuellement à l'Alhambra (Paris)

La playlist de Jeanfi

Juliette Armanet - L'Indien

Marc Lavoine - Je reviens à toi

Naughty Boy & Beyoncé & Arrow Benjamin - Rummin'(lose it all)

Madona - Don't tell me

Guesh Patti - Etienne