Jeanfi Janssens séduit l'Alhambra à Paris avec son spectacle "Jeanfi décolle"

publié le 10/01/2018 à 11:05

Jeanfi Janssens, bien connu des auditeurs de RTL pour ses participations aux Grosses Têtes, est actuellement sur la scène de l’Alhambra à Paris avec son spectacle Jeanfi décolle. Et c’est un gros succès, les spectateurs se passionnent pour ce gars du Nord, qui a dû un jour annoncer à ses parents qu’il était un peu différent, qu’il avait une sensibilité exacerbée.



Il aime les garçons et a un amant allemand qui se prénomme Moustapha. Jeanfi n’est pas de ceux qui sont heureux en amour, être amoureux lui a souvent coûté cher. Il perd souvent le même jour, amant et héritage, d’ailleurs Moustapha est parti avec la carafe Baccarat de sa mère.

Du centre de formation de l’ETNA : "l’école de transport naérien", aux vols longs-courriers, Jeanfi vous fait découvrir tous les secrets du métier de steward, qui nécessite une grande maîtrise de soi. Entre les nymphos, les alcoolos, les déprimées, les aigries, et celles qui confondent hôtesse et princesse, vous aurez droit aux bonnes et mauvaises aventures de Jeanfi en escale aussi, tout comme le voyage en avion qu’il offre à sa mère à Buenos Aires.

Sa mère tellement fière de lui, et que Jeanfi aime surement beaucoup pour en faire la mascotte de son spectacle Jeanfi s’envole. Alors, que vous ayez ou non rêvé toute votre vie d’être une hôtesse de l’air pour avoir, comme dans la chanson, "les fesses en l’air", vous irez voir Jeanfi à l’Alhambra à Paris, du jeudi au dimanche et en tournée dans toute la France le reste de la semaine.