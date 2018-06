publié le 12/06/2018 à 14:25

Après la polémique sur le concert du rappeur Médine au Bataclan, c'est au tour de Niska d'être épinglé pour ses textes. Alors qu'il doit se produire gratuitement à "Ivry en Fête" le 16 juin, un collectif d'employés de mairie et de citoyens s'insurge face à ce concert selon le Parisien. Ils jugent en effet que les paroles du rappeur sont "méprisant[e]s" et "violent[e]s envers les femmes".



Parmi les textes de Niska, "C’est moi qui fait l’oseille, pétasse fais le ménage (ramasse)", "Copine rentre dans le bloc/On te fera du X et non pas l’amour" ou encore "Ma chérie, m’raconte pas tes salades/Ce soir, j’vais te verser la mayo".

Une pétition a ainsi été lancée le 31 mai afin que le disque d'or 2017 ne se produise pas dans la ville du Val-de-Marne ce week-end. Selon ses détracteurs, ce concert serait "en totale contradiction" avec la lutte contre les stéréotypes décidée en mars dernier. Ils s'inquiètent également car ce concert est surtout à "destination des jeunes".

Face à la polémique, le maire d'Ivry, Philippe Bouyssou (PCF), a assuré au Parisien vouloir "faire plaisir au public" mais prendre "les alertes très au sérieux". De fait, les chansons litigieuses pourraient ne pas être chantées.