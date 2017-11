Elton John, Depeche Mode, Imany dans 100% Live

publié le 26/11/2017 à 16:00

Le papy déjanté de la pop, Elton John, débarque, il sera le 1er décembre à Paris, le 6 à Monaco et le 12 à Toulouse.

La New Wave n'est plus si new que ça, mais Depeche Mode est toujours là. En mars le groupe sortiat son 14ème album et ils ont bien sûr enchaîné avec une tournée pour le présenté sur scène et ils seront à Paris les 3 et 5 décembre.

Et si vous voulez passer 5 minutes au paradis et même plus avec Bernard Lavilliers, il est jusqu'au 3 décembre à l'Olympia à Paris puis un peu partout en France jusqu'à fin avril.



London Grammar joue le 2 décembre à Strasbourg, le 3 au Zénith de Paris et le 5 à celui de Toulouse.

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Sur scène cette semaine

DEPECHE MODE - Just can't get enough (Live in Berlin)

Elton JOHN - Your song (Live grand studio poste restante 21/ 10 /1978)

M & Fatoumata DIAWARA & Oxmo PUCCINO - Bal de Bamako (Live grand studio 08/04/2017)

LONDON GRAMMAR - Wasting my young years (Live grand studio 10/06/2017)

Véronique SANSON - Chanson sur ma drôle de vie (Live grand studio 13/11/2005)

Bernard LAVILLIERS - On the road again (Live grand studio 11/01/2014)

SOPRANO - Roule (Live grand studio 04/03/2017)

Julien DORÉ - Paris-Seychelles (Live grand studio 04/01/2014)

IMANY - There were tears (Live grand studio 07/10/2017)





LES GRANDS ALBUMS LIVE : Ben Harper : Live from mars 2001

Ben Harper - Sexual healing



Le live préféré de Nilda Fernadez et Philippe Etchebest

Le live préféré de Nilda Fernandez

Jacques Higelin - Tête en l'air (Live Mogador 1981)

Le live préféré de Philippe Etchebest

AC/DC - Highway to hell (Live at river plate)

Les concerts à venir

