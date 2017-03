Christophe Maé fait voyager son public dans sa nouvelle tournée

publié le 16/03/2017 à 10:08

Moins d'un an après la sortie de son quatrième album déjà écoulé à 350.000 exemplaires, Christophe Maé vient de lancer L'Attrape-Rêves Tour. Mardi soir, il était au Millésium d'Epernay où le public est projeté dans l'Amérique des grands espaces. Un immense rocher sur la scène. Un écran géant en fond. Tout débute par un court-métrage en forme de bande-annonce. Christophe Maé - en cow-boy - y présente son gang de musiciens. Puis, la roche s’entrouvre pour y laisser entrer la bande de desperados.



Christophe Maé - chapeau / poncho beige / jean baggy et converses - débarque, guitare en bandoulière et joue L'attrape-rêves en ouverture. Le décor est hallucinant. Un canyon sous une nuit étoilée. On est littéralement happé dans un western musical. Christophe Maé court sur un train en marche, se retrouve au milieu du Far West ou adossé au comptoir d'un saloon. Voilà plus d'un an que le chanteur prépare ce spectacle qu'il a voulu moderne et graphique. "On est accompagnés d'un visuel assez fort, du mapping. C'est une projection d'images animées, j'ai l'impression d'être dans un théâtre musical sur la première demi heure de show (...) J'ai l'impression de voyager".

J'ai l'impression de voyager Christophe Maé Partager la citation





Le voyage est aussi musical. Christophe Maé s'est entouré de quatre choristes. Quatre chanteurs qui ponctuent ses morceaux. Ici, d'un trait de soul. Là, d'un soupçon d'airs africains. C'est plutôt malin et ça apporte une autre couleur à son répertoire. Le chanteur de 41 ans réinvente à l'harmonica l'intro de Ma jolie, enchaîne avec 40 ans demain, l'émouvant Lampedusa sur la crise migratoire.

Dix ans de scène et de succès

Puis, soudain... Il apparaît sur une deuxième scène, au milieu de la salle... Il est où le bonheur, tube de l'an dernier extrait de son dernier album. Christophe Maé y puisera neuf de ses dix titres en plus de deux heures. Un concert à l'énergie folle entrecoupé d'une parenthèse acoustique.

Christophe @Mae_Officiel fête 10 ans de scène avec une tournée XXL. Décors en mapping. 8 musiciens/choristes. Voyage dans les grands espaces pic.twitter.com/Xw5eLcjnrp — Steven Bellery (@StevenBellery) March 14, 2017

Avec cette tournée, Christophe Maé célèbre d'ailleurs dix ans de scène et de succès. Quatre albums. Pas un revers. Le chanteur a su se renouveler à chaque disque. Dans L'Attrape-Rêves, il s'est détaché d'une certaine pudeur notamment dans ses textes. Sur scène, il s'amuse plus que dans ses précédents tours de chants. Il danse souvent ! Il s'éclate avec ses choristes en chemise hawaïenne sur Californie, il apprend une chorégraphie au public avec C'est ma terre et se promène dans les gradins pendant Mon p'tit gars.



Christophe Maé se lâche et son public approuve. Il est en tournée jusqu'à la fin du mois de novembre. Il reviendra à Paris au Palais des Sports pour sept concerts dès le 6 juin prochain.