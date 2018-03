Baptiste W. Hamon, l'indispensable insouciance de la folk française

publié le 29/11/2016 à 01:44

Le petit prodige de la folk Baptiste Walker Hamon a sorti cette année son tout premier album et le balade un peu partout sur les routes de France. Un opus déjà bien accueilli par la presse et le public. L'insouciance, ou l'art pour un Français de faire de la folk, de la vraie. Au micro de RTL, le 28 novembre, il cite Bob Dylan et Leonard Cohen comme sources d'inspiration. "Quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'ai voulu suivre en quelque sorte leur démarche de songwritting", explique le jeune homme. "Donc, essayer d'écrire de jolis textes mais dans ma langue à moi, qui est le français".



De son propre aveu, faire de la folk à l'américaine, et faire de la folk à la française sont deux choses bien différentes. Pourquoi ? "Parce que les deux langues ne se manient pas de la même façon", affirme Baptiste W. Hamon. Et si son album est un album folk à textes français, il a tout de même été enregistré à Nashville, capitale du Tennessee, maison d'une partie des studios RCA et du Country Hall of Fame, LE musée de la country et de la folk aux États-Unis. Et outre-Atlantique, les gens sentent "cette musicalité américaine, et sont très bienveillants", raconte le musicien, "même s'ils ne comprennent pas grand chose à ce que je raconte !" L'artiste en a profité pour enregistrer un duo avec la chanteuse folk Caitlin Rose. En anglais cette fois-ci.