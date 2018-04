publié le 02/04/2018 à 18:55

Wild au Bostwana versus Chanee au Cambodge ? En ce qui me concerne, je refuse de devoir choisir entre deux émissions réussies que j'apprécie. Mieux : que j'aime ! Si je n'avais pas eu la chance de pouvoir tout visionner en amont, tout au plus aurais-je hésité sur celle des deux aventures à privilégier en direct ce soir : les "apprentis-ninja-warriors" de M6 ? Ou Antoine Duléry, le nouvel humaniste de la 3 auprès du veto Chanee ? Soit deux êtres décidés à justement mettre un veto au trafic d'ours-à-cocotier cambodgiens.



L'impact du direct est certes toujours plus fort pour un diffuseur ainsi assuré d'un "matelas" immédiat de "X" millions de téléspectateurs, ayant voulu regarder "là-immédiatement-sur-le-champ-tout-de-suite". Il est cependant de plus en plus précieux, l'apport des retardataires qui visionnent au moment de leur choix, au cours des 7 jours suivant la diffusion. Cela nous "donne" quelques 600.000 personnes, ou 700.000, ou 800.000 et au-delà, qui viennent grossir l'audience Médiametrie initiale...et donc la renforcer.

Prenons justement le cas de Wild, une course d'"aventures-extrêmes" qui me passionne sur M6. Comme son nom ne l'indique pas, et je le regrette, il faut rappeler que Wild est un concept 100% français et 100% sauvage. Il s'agit pour 7 experts (6 ce soir) flanqués de 6 novices de "crapahuter" de zone dangereuse en zone hostile, histoire de tester les capacités de résistance et d'adaptation d'ultra-sédentaires qui, habituellement, ont déjà le sentiment d'avoir grimpé le Mont-Blanc à cloche-pieds après une malheureuse petite heure d'efforts.

Haro sur le gros plan

J'aime cette émission dans laquelle on pourra constater, au fil des semaines, des inversions de situations, le "bleu" étant parfois amené à seconder voire secourir son mentor par son mental ! Alors oui, je défends globalement ces "épreuves télévisuelles" faisant souvent grandir et réfléchir les "candidats" qui s'y soumettent. Celui qui sent sa langue gonflée par la sécheresse, ne considérera plus l'eau du robinet comme un "truc coulant-à-profusion", donc sans grande valeur.



Tout au plus peut-on regretter certains "effets-de-loupe" au montage. Entre autres le bruitage des "petits besoins" de Samantha, faits pourtant discrètement en pleine savane par cette experte racontant au demeurant de bonne grâce son "problème de santé" face caméra. Un petit souci sans compensation financière (sans grosse commission). Il n'y a donc ni piège, ni truandage, tout au plus quelques gros plans dont la production aurait pu nous dispenser. Notamment ce soir celui sur la souris morte, "épluchée" pour nourrir l'un des binômes les plus attachants.



La leçon de choses était utile voire nécessaire, mais elle aurait été tout aussi compréhensible vue d'un peu plus loin. D'autant qu'il était une fois encore question dès le début d'urine à boire, histoire de préserver les réserves. D'où l'envie de certains de s'accorder un petit délai avant de visionner en différé la suite de Wild sur M6, histoire de ne pas donner un petit goût d'albumine à l'éventuel vin blanc du dîner.

Des ours en danger sur France 3

Ceux-là opteront peut-être dès lors en "direct live" pour Antoine Duléry et le véto Chanee. Et c'est vrai qu'il est souvent poignant et constamment passionnant, ce voyage au Cambodge permettant au comédien, Antoine Duléry de découvrir les ours-à-cocotier, ces plantigrades "termitophages" qui grimpent aux arbres comme vous et moi sur une chaise...



Pour leur malheur, ils produisent une bile à qui les Chinois prêtent abusivement toutes les vertus et qu'ils extraient en mutilant l'animal, déjà condamné au stress et à la détresse par des braconniers n'ayant reculé devant rien et surtout pas le pire pour les capturer. Comment s'étonner que la petite oursonne Sorya se fasse - si on ose dire - déjà de la bile ?



Il faut voir cette petite orpheline s'habituer peu à peu à un Duléry conquis et ravi, un Duléry dont elle entoure l'avant-bras de sa patte griffue en signe d'abandon et de confiance. Quand on pense que d'un seul coup de patte elle peut lui entailler la moitié de la tête ! On ressort de ces deux heures heureux et tristes, heureux que des individus comme Chanee se battent pour sauver de tels spécimens, et tristes qu'il faille le faire. Qu'il y ait urgence à le faire. Au péril de leur propre vie.



Comme eux, on veut croire en un avenir meilleur pour Sorya, l'ourse "pas si mal léchée" à découvrir ce soir sur la Trois. Ou dès demain en replay. À vous de voir et de prévoir !