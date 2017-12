Vin et secrets de Renaissance dans La Curiosité

publié le 27/12/2017 à 13:00

Première partie : Tout savoir sur le vin

C’est la saison des foires aux vins dans les enseignes de la grande distribution, chez nos cavistes et nos web-cavistes, comment choisir, qu’est ce qu’un bon vin, comment bien l’apprécier ?

Eric Beaumard, chef sommelier et directeur du Cinq le restaurant du Four Seasons Hôtel Georges V à Paris nous explique tout...



à lire : Le vin pour les Nuls paru chez First Editions

Le vin pour les Nuls

Deuxième partie : Les dessous de la Renaissance

La Renaissance, c'est une époque fabuleuse, un monde s'éteint et un autre apparaît. Une période d'inventions, de créations, de beautés, mais aussi de manipulations et de turpitudes!

On découvre les secrets de la Renaissance avec Stéphane Bern.

à lire : Secrets d'Histoire- la Renaissance publié chez Albin Michel.



Secrets d'Histoire- la Renaissance