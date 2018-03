VIDÉO - Le prince Harry se fait chiper ses popcorn par une adorable voleuse

publié le 29/09/2017 à 04:51

Prenez le prince Harry tranquillement installé, ajoutez une petite fille gourmande et vous obtenez le vol le plus adorable qui soit. Mercredi 27 septembre, le prince assistait à un match de volley-ball en fauteuil lors des Invictus Games, compétition sportive ouverte aux soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés lors de conflits armés qui se déroulent cette année au Canada.



Alors qu'il discutait avec son voisin de gauche, il n'a pas remarqué que la petite fille assise sur les genoux de sa mère juste à côté lui volait des popcorn. Plongé dans son échange, Harry n'a pas tout de suite réalisé ce qui se déroulait.

Mais quelques secondes plus tard, il a pris la fillette âgée de 2 ans en flagrant délit de vol de sucrerie. Un vol qui l'a plutôt amusé puisqu'il a accepté de partager ses popcorn avec sa jeune voisine, fille d'un athlète, qui en réclamait encore. Harry a ensuite usé de ses talents en grimace pour faire rire la petite fille.