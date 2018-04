publié le 12/04/2018 à 12:51

De Vercingétorix, on connait surtout le nom, sa lutte héroïque contre Rome, sa défaite à Alésia et le récit biaisé qu’en donnera Jules César. Mais d’autres écrits et les trésors exhumés par l’archéologie nous permettent de retracer l’itinéraire singulier de cette figure d’exception : son enfance au sein d’une lignée aristocratique, l’éducation reçue par ses maîtres druides, sa formation, surtout auprès de César dont il est devenu l’otage…

On découvre son histoire avec Jean-Louis Brunaux, directeur de recherche au CNRS.



à lire : Vercingétorix paru chez NRF Gallimard

Vercingétorix