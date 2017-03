Valérie Damidot tacle M6 et Sophie Ferjani

publié le 19/03/2017 à 10:53

L'étincelante Valérie Damidot signe son retour demain sur TF1 avec Les Français ont du Génie. Après les maisons d'hôtes, les fleurs, la cuisine, la coiffure, voici une compétition d'inventeurs. Sauf qu'ils n'auront qu'une semaine pour briller puisque la une n'a signé que cinq numéros, nous apprend l'ancienne décoratrice à succès de M6. La chaîne aurait d'ailleurs pu la convier à ses 30 ans pour service rendu à sa part de marché, mais non. Ce qui chagrine l'intéressée: "Avec Estelle Denis nous n'étions pas invitées. On était tristes, tristes, tristes... On aurait bien aimé aller boire un coup avec tous nos copains."



Triste, Valérie l'est également pour Déco, désormais présentée par Sophie Ferjani, et qui va bientôt rendre l'âme: "J'aime pas quand une émission s'arrête, je trouve ça toujours triste", avant d'ajouter: "Après c'est la loi de la télé, je pense que c'est bien que Sophie ait une émission qui lui ressemble et qu'elle ne soit pas obligée de remettre ma salopette trop grande pour elle, car je suis beaucoup plus grosse que Sophie. Elle est persuadée de faire de la vraie déco, moi je faisais donc de la fausse déco, faut le savoir..."



Mais l'humeur sera plutôt joyeuse dans On fait la télé, grâce à la passion de Valérie pour le Karaoke. Elle va pousser la chanson et être confrontée à sa première télé aux côtés de Flavie Flament sur TF1 dans l'émission Exclusif. Rendez-vous dès 13H30 sur RTL avec Eric Dussart et Jade. A 14H pour le replay. Et pour suivre l'actualité des médias, rendez-vous du lundi au vendredi à 9H10 sur LCI avec la Médiasphère de Christophe Moulin.



Bon dimanche à l'écoute de la télé sur RTL !

