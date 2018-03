Sylvie Vartan et Stephen Hawking dans La Curiosité

publié le 14/03/2018 à 12:57

Première partie : Portrait de Sylvie Vartan

Sylvie Vartan, ce sont 64 albums, 1500 chansons, 40 millions de disques vendus en 54 ans de carrière (plus que pour toute autre chanteuse française). Elle chante en 10 langues, est une star au Japon et en Italie, a fait plus de 2000 couvertures de magazines.

Le journaliste Benoit Cachin nous brosse le portrait de Sylvie Vartan.



à voir : Sylvie Vartan sera en concert au Grand Rex le 16 mars



Deuxième partie : Hommage à Stephen Hawking

Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking est mort ce mercredi à l’âge de 76 ans. Paralysé par une maladie dégénérative, il a consacré sa vie à essayer de percer les secrets de l’univers et à populariser l’astrophysique.

On vous raconte son histoire avec Olivier Sanguy, rédacteur en chef du site d'actualités spatiales de la Cité de l'espace à Toulouse.