Sylvain Tesson et l'histoire du stylo dans La Curiosité

publié le 19/12/2017 à 14:23

Première partie : Sylvain Tesson

A pied sur les sentiers français du Mercantour au Cotentin, à bicyclette pour faire le tour du monde, à cheval dans les steppes d'Asie Centrale, ou en side-car sur les routes caillouteuses de Mongolie et du Bhoutan, Sylvain Tesson explore le monde à sa façon. Au micro de La Curiosité, il nous raconte sa vie d'aventurier. Une vie passionnante, riche de rencontre et de défis.



A lire : "Les carnets de steppes", chez Pocket. "En avant, calme et fou" chez Albin Michel. "Sur les chemins noirs", Gallimard.



Carnets-de-steppes Sylvain Tesson

En-avant-calme-et-fou Sylvain Tesson

Deuxième partie : L'histoire du stylo

A l'ère des tablettes, smartphones et claviers d'ordinateurs, on peut-être encore sensible au plaisir d'écrire avec un stylo…mais qui l'a inventé ? Saviez-vous qu'il y a très longtemps on écrivait avec une plume d'oie et que c'est léonard de Vinci qui a inventé le stylo ? Comment un assureur, Wtaerman, est-il devenu un businessman du stylo ?

Ces questions et bien d'autres pour découvrir la folle histoire du stylo, en compagnie de l'écrivain Jean-Pierre Guéno.

A lire :

hors-serie-le-monde-un-amour-de-stylo