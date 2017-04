Stone est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 21/04/2017 à 12:30

Annie Gautrat, plus connue sous le nom de Stone, a fait les belles heures de la chanson française dans les années 1970. On doit au duo qu'elle a formé avec Eric Charden, de nombreuses mélodies qui ont marqué les esprits. Aujourd'hui, la chanteuse revient sur les grands évènements de sa carrière dans une autobiographie : Complètement Stone (Robert Laffont).

"Complètement Stone" chez Robert Laffont

Il suffit d'une discussion avec un producteur de Polydor au Bus Palladium et d'une rencontre avec un certain Éric Charden pour que le destin de Stone bascule. À 18 ans, elle enregistre quatre titres sur un 45 tours et retrouve sa frange blonde affichée en 4 × 3 sur les Champs-Élysées ! Trop heureuse d'échapper au joug paternel, "la petite Stone" passe sans transition du statut de fan inconditionnelle de l'émission Salut les copains à celui de star... côtoyant soudainement ses idoles.

Dès lors, tout s'enchaîne très vite : mariage atypique, tournées incessantes, promotions dévorantes et le tourbillon des années 1970 avec l'incroyable succès de L'avventura, de Made in Normandie puis de la comédie musicale Mayflower.



Mais la gloire et le luxe d'une vie hors norme et insouciante ne font pas tourner la tête de Stone. Après son divorce d'avec Éric Charden, elle enregistre la face B de sa vie avec Mario d'Alba. Entre galas et théâtre, cette végétarienne convaincue se consacre à ses trois enfants, défend de justes causes et se passionne aujourd'hui pour des sujets aussi variés que le jeûne, la communication avec l'au-delà ou l'écologie selon Pierre Rabhi.



De ses blessures d'enfance à la parenthèse enchantée des années 70-80, la chanteuse nous livre une autobiographie vraiment "stone", new age, sexe, drogue et rock'n'roll... Intime et sans tabou.

