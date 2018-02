publié le 25/02/2018 à 14:30

C'est un passage remarqué, qu'a signé Aurore Bergé, députée de la 10e circonscription des Yvelines et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée. Elle était l'invitée de Salut les Terriens pour débattre notamment de la réforme de l'audiovisuel. Invitation logique au regard de son statut de membre de la commission culture et éducation à l'Assemblée et surtout rapporteuse de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique.



Mais sur les réseaux sociaux, c'est sur un tout autre domaine que l'élue a été attaquée, à savoir la longueur de sa robe. Choquant pour certains, déconcertant pour d'autres, sans intérêt pour beaucoup, les débats ont été vifs pendant l'émission, occultant le fonds de son intervention. Impossible d'ailleurs de trouver dans un moteur de recherche de quoi elle était constituée. Aurore Bergé s'en est d'ailleurs émue, dans un tweet laissant transparaître son agacement.

Sinon je remercie tous ceux qui ont eu un avis sur la réforme de l'audiovisuel, le service public, l'éducation à l'information.

Non je plaisante, le vrai débat en 2018 sur Twitter c'est la longueur de ma robe. @lesterriens#SLT #sexismeordinaire — Aurore Bergé (@auroreberge) 24 février 2018

"On a plusieurs choses à faire pour France Télévisions, avait déclaré avant la polémique la députée. Ce n'est pas se focaliser sur qui on va nommer à la présidence. La question doit se porter sur les contenus, notamment si l'on peut parler à des publics nouveaux. Les jeunes regardent parfois des contenus issus de la télévision sans le savoir. Est-ce que l'État doit changer la règle du jeu ?"

Des déclarations surveillées dans un contexte de grogne de l'audiovisuel public, depuis la révélation des pistes de travail du ministère de la Culture. Un rapprochement de Radio France et France Télévisions est notamment évoqué, de même qu'une reprise en main par le gouvernement.