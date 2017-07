RTL est toujours la 1ère marque radio de France sur le digital

publié le 05/07/2017 à 16:09

RTL première radio de France et première marque radio sur le numérique. Avec 10.260.000 visiteurs uniques sur les 3 écrans, RTL se place en tête des marques radio de France sur le digital en mai 2017, selon les résultats d’audiences Internet global de Médiamétrie//NetRatings. RTL réalise ainsi un record historique d'audience avec 1.177.000 visiteurs uniques d'avance sur le deuxième site radio.



L'audience de RTL progresse de 19% par rapport au mois d'avril 2017 et 63% sur un an. RTL obtient ainsi la 13ème place du classement des sites français d'actualités.



