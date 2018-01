Roch Voisine dans A La Bonne Heure

publié le 11/01/2018 à 16:49

A 54 ans et près de 30 ans de carrière, Roch Voisine est de retour dans les bacs avec Devant nous, son 22ème album studio. Pour cet opus aux sonorités très pop-rock, le chanteur canadien s'est entouré des meilleurs.

"Devant nous", le nouvel album de Roch Voisine

Le 31 mars dernier, Roch Voisine publiait Devant nous, son 22ème album. Avec Tout me ramène à toi, le premier single, le ton est donné. Et ce nouvel opus sonne son retour dans un costume pop-rock. De plus, le chanteur québécois a la ferme intention de faire la musique qu'il aime. De Patxi Garat (l'homme derrière le succès de Louane) à Luc Plamondon, Devant nous est une oeuvre collective.

Dans ce nouvel album, Roch parle bien évidemment d'amour, mais pas que. Parmi les 10 titres, il traite tour à tour de tolérance et de Religions (Dieux verts), mais aussi du temps qui passe (J'veux pas vieillir)

Pour défendre ses nouveaux morceaux, l'interprète de la chanson culte Hélène sillonnera les routes de France. En plus de son passage au Grand Rex de Paris le 22 janvier prochain, il passera également à Lille le 24 janvier, à Amiens le 4 février, le 7 février à Toulous ou encore le 23 février à Lyon.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



