Renaissance et tornades dans La Curiosité

publié le 15/11/2017 à 13:00

Première partie : Les secrets de la Renaissance

La Renaissance, c'est une époque fabuleuse, un monde s'éteint et un autre apparaît. Une période d'inventions, de créations, de beautés, mais aussi de manipulations et de turpitudes!

On découvre les secrets de la Renaissance avec Stéphane Bern.





à lire : Secrets d'Histoire- la Renaissance publié chez Albin Michel.



Secrets d'Histoire- la Renaissance

Deuxième partie : Les chasseurs de tornades

On croyait la saison des tornades terminées en France…. Et pourtant dimanche 12 novembre vers midi, une mini-tornade a traversé la Moselle-Sud, quelques jours avant c’est à Hyères dans le Var, qu’une tornade a provoqué des dégâts impressionnants près de l'aéroport…mais comment se forme une tornade ? où peut-on trouver les plus impressionnantes ?

On étudie le phénomène avec deux chasseurs de tornades : Christophe Asselin et Tony Le Bastard.



à lire : Traqueurs de tornades, à l'affût des colères du ciel paru aux éditions Gründ

Traqueurs de tornades, à l'affût des colères du ciel