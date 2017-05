Régine: "Goldman n'a pas de sympathie pour moi"

publié le 06/05/2017 à 11:13

Edith Piaf était son amie, Steve Mc Queen son amant, Michael Jackson son partenaire de shopping. De Genève à New-York, de Paris à Kuala Lumpur, Régine a donné à la nuit une couleur particulière: la sienne. Même André Malraux, un couche tôt, s'est laissé envoûter jusqu'à 4h du matin. Il est reparti avec une dent en moins, une noix de cajou a eu raison d'elle. C'est que la reine de la nuit, flanquée d'un sale caractère devenu légendaire, sait être persuasive. C'est elle seule qui usait du pouce levé ou baissé à la porte des ses établissements. Ironie du sort, c'est elle qui se fait exclure de la troupe des Enfoirés par Jean-Jacques Goldman himself."Goldman n’a jamais voulu", révèle-t-elle."Le problème, c’est lui. Ils ont tous essayé (de me faire venir -ndlr). Palmade, Bruel, Voulzy… Ils ne comprenaient pas pourquoi (…) Goldman a beaucoup de talent, mais il n’a peut-être pas de sympathie pour moi. Ca le regarde personnellement. Les Enfoirés, c’est une belle émission qui aide énormément. Et moi j’aime aider." (voir video)



