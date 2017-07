Quelle mixture Christophe Dechavanne boit-il aux Grosses Têtes

Best of 14.07.17

publié le 14/07/2017 à 18:01





Christophe Dechavanne vient aux Grosses Têtes avec une boisson douteuse qui mène à des suppositions scabreuses sur l'urine et les différentes façon de l'utiliser. Christophe Dechavanne qui ne répônd pas mais pose des questions qui aident à trouver la réponse, Florian Gazan le qualifie de panneau de direction. Caroline Diament réfléchi tout haut pour trouver la réponse et se fait rembarrer par les autres Grosses Têtes. Pierre Bénichou interdit à Laurent Ruquier qu'il donne son âge et il en profite encore pour draguer. Caroline Diament se moque de l'obsession des hommes pour les symboles phalliques.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Christophe Dechavanne l'aventurier Crédit : dailymotion