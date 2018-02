publié le 01/02/2018 à 19:00

Pour cette soirée du 1er février, les fans de série auront le choix. Ce soir, marque le retour de Jean-Luc Reichmann dans le rôle de Léo Matteï sur TF1. Animateur le midi, il reprend le rôle du commandant de police ayant intégré la brigade des mineurs après la disparition de sa fille en 2007.



Dans le premier épisode de la nouvelle saison, il doit aider une amie dont le fils de 12 ans vient d'être assassiné. "C'est un travail qui a été décentralisé puisqu'on a tourné à Marseille. Vous savez que je suis un provincial et on a voulu mettre la province en avant", reconnaît fièrement Jean-Luc Reichmann.

Cette série très sombre, mais avec des moments drôles, est de plus en plus crédible sur le fond. Jean-Luc Reichmann est vraiment juste et bon dans une histoire de surcroît crédible et attachante. Pour retrouver les nouveaux épisodes, rendez-vous à partir de 21 heures sur TF1.

"River", le nouveau polar d'Arte

Pour les fans de série étrangère, Arte présente son nouveau polar River. Au départ, on a un flic dépressif enquêtant sur le meurtre par balle de sa coéquipière. Ce policier est avec une collègue sympa qui va le soutenir après une course-poursuite nocturne à l'issue dramatique.



Sauf que la caméra nous présente brusquement le dos de la jeune femme, dont on voit brusquement l'arrière du crâne, complètement arraché. Cette femme est en réalité sa coéquipière assassinée qu'il est seul à voir. Depuis le drame, il a des visions lui permettant de survivre.



Cette enquête criminelle est surtout une fiction sur le deuil. L'acteur danois Stellan Skarsgard est formidable dans le rôle de celui qui veut venger sa collègue au point de perdre la tête. Un polar sombre à retrouver dès 20h55 sur Arte.