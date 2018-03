Programme TV : ce soir, "Le rêve français" et "Héritage de Johnny"

publié le 21/03/2018 à 18:17

Pour cette soirée du mercredi 21 mars, la pâtisserie cède sa place à la gastronomie avec le concours Top Chef sur M6. Pour cette huitième semaine de compétition, trois éliminés reviennent lors de l'épreuve de rattrapage. Une surprise du chef où l'on verra qui passera à la casserole. Pour les fans de fiction, TF1 diffuse la fin de la saison 13 de Grey's Anatomy.



Mais la bonne surprise se trouve ce soir sur France 2 avec Le rêve français. Un téléfilm qui raconte le départ de natifs des départements d'Outre-mer vers la Métropole, où le gouvernement français leur garantissait formation, logement et emploi. En réalité, le but était aussi de décourager les indépendantistes et de pourvoir les postes subalternes dans la fiction publique.



Ainsi, on suit Doris, une jolie française de Pointe-à-Pitre rejoignant son frère à Paris et l'idéaliste guadeloupéen Samuel, amoureux de Doris, qui va faire de la prison. Grâce à un magistrat algérien, il va faire des études d'avocat. Le rêve français est une fiction engagée qui évite toutefois le manichéisme.

"L'héritage de Johnny : la guerre des clans" sur C8

Autre bonne surprise : un reportage spécial sur Johnny Hallyday assuré par Julien Courbet sur C8. Vous trouvez qu'on en parle trop ? Regardez tout de même. Vous comprendrez pourquoi et comment on en est arrivé à une guerre des clans. Dans ce documentaire qui veut montrer sans démontrer, on a un concentré de la vie de Johnny, l'exposition puis les explications apportées par Jean-Alphone Richard, chef du service police-justice sur RTL.