Programme TV : ce soir, "L'angle éco" consacré aux femmes sur France 2

Pour la soirée du jeudi 1er mars, France 2 consacre une émission spéciale où il va être question de femmes et d'économie. Le journaliste François Lenglet présente un nouveau numéro de L'angle éco traitant des différences de managements entre les hommes et les femmes. Dans ce magazine, les témoignages apportés sont intéressants.



Dans le premier reportage, il monte dans l'avion militaire du colonel Carole âgée de 32 ans, à la fois pilote et mère de famille. Tout ce qui concerne la guerre des sexes est évoqué : parité, disparité salariale, renoncement au boulot à cause des fourneaux. Mais aussi l'inverse comme les clichés sexistes, le harcèlement sexuel au travail ou le féminisme dans la BD avec la dessinatrice féministe Emma.

Un autre témoignage, celui de Stéphane, un ex-aide soignant est particulièrement touchant. Il s'est arrêté de travailler pour que sa femme puisse pleinement profiter de son plan de carrière. Enfin Garance a crée une entreprise pour aider les femmes dans leur projet de reconversion.

Après des millénaires de domination masculine sans partage, la tendance est en train de s'inverser.



