Programme TV : ce soir, "Jamel et ses amis au Marrakech du rire" sur M6

publié le 29/06/2016 à 18:17

Jamel Debbouze et Gad Elmaleh seront les stars ce soir du Marrakech du rire sur M6. Et cela commence fort avec le fondateur du Jamel Comedy Club, interrompu dans son discours par un appel de Kad Merad, qui lui demande de retarder le spectacle : "Sois sympa, je ne loupe jamais un Marrakech du rire, retarde le spectacle !"



Une 6e édition qui s'annonce aussi tordante que les précédentes, avec un Jamel Debbouze en maître de cérémonie. Dans le public, on retrouvera aussi l'ancienne Miss France Flora Coquerel. Rendez-vous à 21 heures.



Sur France 2, la série Duel au soleil se poursuit avec Gérard Darmon et Yann-Gaël. Elle plonge les spectateurs dans le quotidien de policiers corses. Tout est tonique comme l'intrigue et les dialogues. Dans cet épisode du Pénitent, les deux héros devront découvrir le meurtrier d'un curé polonais, en plein week-end de Pâques. Ce sera à 20h55.

Je viens de la recevoir !! La B-A du @MarrakechDuRire !

Tellement hâte d'être à mercredi prochain sur @M6 ! #MDR2016 pic.twitter.com/35ZtSUw3cd — Jamel Debbouze (@DebbouzeJamel) June 23, 2016