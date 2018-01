Mots et petits rats dans La Curiosité

publié le 25/01/2018 à 12:30

Première partie : Les mots disparus du dictionnaire

Depuis la publication du premier dictionnaire Larousse en 1871, les mots ont bien changé ! à l'époque on y trouvait les définitions des mots alénier, chaufournier, crossette ou encore besaigre... Que signifiaient-ils et pourquoi ne les emploient-on plus ?

On découvre comment et pourquoi certains mots ont disparu du dictionnaire avec le linguiste Bernard Cerquiglini.



à lire : Les mots disparus de Pierre Larousse publié aux éditions Larousse



Les mots disparus de Pierre Larousse

Deuxième partie : Les petits rats de l'Opéra

C'est le rêve de toutes les petites danseuses : devenir petit rat de l'Opéra de Paris !

On va pousser les portes d’une école de danse qui existe depuis deux siècles, une école de l’exigence, où l’on n’hésite pas à mesure l’épaisseur de vos cuisses, la longueur de votre cou… Une école où l’on apprend la discipline et la grâce aussi !

On découvre la vie cachée de petits rats de l’Opéra de Paris en compagnie de la journaliste Ariane Dollfus.

à lire : Entrer dans la danse. L’envers du Ballet de l’Opéra de Paris de Joël Laillier publié chez CNRS éditions

Entrer dans la danse. L'envers du Ballet de l'Opéra de Paris

à lire : Béjart Le démiurge d'Ariane Dollfus publié chez Arthaud

Béjart Le démiurge