Monstres et Cousteau

REPLAY - Cryptozoologie et la vie du commandant Cousteau. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 25 décembre 2016.

par Caroline Dangles publié le 25/12/2016 à 12:00

La cryptozoologie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom étrange ? Une science, celle des animaux cachés. C'est ainsi que l'a nommée le zoologue belge Bernard Heuvelmans dans les années 50. Une science qui s'appuie sur des témoignages multiples, convergents, sur des indices matériels, des traces archéologiques pour découvrir de nouvelles espèces. Une science qui enquête et a ainsi permis de découvrir de nouvelles espèces d'animaux. L'Okapi, par exemple, découvert au Congo en 1901 à la suite de rumeurs concernant l'existence d'un animal ressemblant à un âne et se nourrissant de feuilles... Une science qui cherche encore aussi à lever le voile sur les mystérieux Yeti, le Big Foot ou monstre du Loch Ness.



Pour nous en dire plus, nous recevons le paléontologue Eric Buffetaut, directeur de recherche émérite au CNRS et qui publie dans la revue Éléphant, un article passionnant sur ce thème, en partenariat avec RTL.

Le nombre d'espèces recensées actuellement n'est qu'une fraction de ce qui existe vraiment. Eric Buffetaut

Crédit : DR Le monstre du Loch Ness

L'odyssée de Jacques-Yves Cousteau

"L'Odyssée" de Jérôme Salle avec Lambert Wilson et Pierre Niney





Une vie au large, une vie en marge... Mais, sous le bonnet rouge, qui était le Commandant Cousteau ? Un séducteur, un mégalo, un homme aux projets ambitieux ? Jérôme Salle le réalisateur du film l’Odyssée avec Lambert Wilson et Yves Paccalet, qui a collaboré 18 ans avec Jacques-Yves Couteau nous racontent l'homme, le père de famille, l'inventeur qu'il était. Un personnage qui se rêvait pilote et a consacré sa vie à la mer et aux océans.



Yves Paccalet est l'auteur du livre Capitaine de la Calypso aux éditions Arthaud.

L’Odyssée, réalisé par Jérôme Salles, avec Lambert Wilson, Audrey Tautou et Pierre Niney, est sorti au cinéma le 12 octobre 2016.

"Je suis un découvreur, mon but est d'émerveiller" Jacques-Yves Cousteau