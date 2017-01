Miss France 2017 est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Alicia Aylies, Miss Guyane, a été élue Miss France 2017 le 17 décembre dernier sur TF1. Elle est l'invitée de Stéphane Bern le lundi 2 janvier 2017.

Le 17 décembre dernier, Alicia Aylies était élue Miss France 2017 à Montpellier devant 8,2 millions de téléspectateurs. Et pour couronner le tout, c'est la première fois que la Guyane voyait sa représentante sacrée.

Alicia Aylies, 18 ans, est une véritable ambassadrice de l'outre-mer. Née de parents martiniquais, elle pratique l'escrime de 4 à 16 ans. En juin 2016, elle passe son bac scientifique et s'inscrit à l'université de Guyane en droit pour devenir juriste. Elle a été élue Miss Guyane le 8 octobre 2016 à Cayenne.

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini,Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "Citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

