publié le 06/01/2018 à 14:00

Chaque matin sur RTL avec sa chronique Ca va beaucoup mieux, Michel Cymes livre des conseils simples et pratiques pour se lever du bon pied et passer une bonne journée. Le médecin anime aussi depuis près de 20 ans le Magazine de la santé sur France 5 du lundi au vendredi à 13H35. Mais après la radio et la télévision, celui qui est l'un des animateurs préférés des Français a décidé de se lancer la presse écrite.



C'est ainsi qu'est né en septembre dernier Dr Good, un bimestriel centré sur la prévention, le bien-être avec "la santé positive" comme mantra. Edité par le groupe de presse Mondadori (Top Santé, Vital), il s'agit du premier magazine incarnée par une personnalité. Michel Cymes engage donc son image mais pas seulement. Entouré par son frère Franck, le présentateur contrôle l'ensemble des contenus du bimestriel mais a également un droit de regard sur les médecins et experts interrogés.

Michel Cymes Crédit : Elodie Grégoire

Animateur de l'émission Les Z'amours sur France 2 depuis 17 ans, Tex vient d'être viré par France Télévisions. En cause : une blague sur les femmes battues lors de son passage dans une émission le 30 novembre dernier sur C8. Ce que le présentateur décrit comme "une simple plaisanterie", lui a valu de nombreux signalements au CSA.

Invité de jade et Eric Dussart ce weekend, Michel Cymes a réagi à cette affaire. Pour le médecin de France 5, cette décision de limoger Tex est "violente et excessive". "Qu'on avertisse Tex, qu'on lui dise "voilà vous êtes allé trop loin, faut pas que ça se reproduise", à mon avis ça aurait suffit". Cymes continue en se demandant si derrière cette décision il ne se cacherait pas une autre raison...



De son côté, hors de question pour Michel Cymes de faire plus attention aux blagues qu'il peut raconter à l'antenne. "Je suis farouchement opposé au principe de précaution oratoire qui nous pourrit un peu la vie en ce moment". Il explique faire toujours attention de ne pas franchir la ligne et de ne pas être irrespectueux envers les téléspectateurs. "Si j'ai le moindre doute parce que j'ai envie de faire un jeu de mot, je ne la fais pas", conclue-t-il.





